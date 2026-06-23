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НовостиОбщество23 июня 2026 13:19

Бастрыкин потребовал доклад по делу о падении девушки в люк в Кимрах

Глава СК взял на контроль расследование дела об опасных услугах ЖКХ, в результате которых в Кимрах пострадала девушка
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

Информация о ЧП в Кимрах, где несовершеннолетняя провалилась в открытый люк и получила травмы, вызвала реакцию на федеральном уровне. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад от и.о. руководителя регионального следственного управления Александра Фёдорова о ходе расследования уголовного дела, предусмотренного статьей 293 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Изначально об инциденте сообщили пользователи социальных медиа, после чего правоохранители приступили к проверке. Ранее мы писали, что по данному факту надзорные мероприятия также организовала прокуратура.

Сейчас следователи выясняют, кто допустил нарушение правил безопасности при содержании канализационных сетей, и устанавливают виновных в том, что опасный объект находился в открытом доступе.