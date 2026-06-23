В Кимрах 17-летняя девушка провалилась в открытый люк на «зебре»

Инцидент произошел 16 июня на улице Вагжанова. Фото: Прокуратура Тверской области.

В Кимрах правоохранительные органы и прокуратура проводят проверки по факту травмирования несовершеннолетней. По предварительной информации, 16 июня девушка провалилась в открытый люк на пешеходном переходе по улице Вагжанова.

Пострадавшей была оказана разовая медицинская помощь, в госпитализации она не нуждалась. Следственный отдел по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области организовал доследственную проверку для установления обстоятельств инцидента.

Параллельно Кимрская межрайонная прокуратура дает оценку действиям служб ЖКХ, ответственных за содержание объекта. Ход и результаты проверок находятся на контроле надзорного органа. Люк к настоящему моменту закрыт.