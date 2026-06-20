Новое заявление о ситуации с бензином сделали в Минпромторге Тверской области

Ситуацию с бензином контролируют региональные Минпромторг и антимонопольная служба. Фото: Павел МАКАРОВ.

Региональное Министерство промышленности и торговли провело работу с руководством всех сетей автозаправочных станций (АЗС), находящихся на территории Тверской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

По официальным данным, бензин сейчас продают на АЗС всех сетей. Однако на отдельных заправках имеются временные перерывы в работе. Поясняется, что связано это с увеличенным спросом на топливо.

Машины "скорой" и других медицинских учреждений, а также образовательных и социальных организаций и общественный транспорт (автобусы "Транспорта Верхневолжья") полностью обеспечены топливом, уточняют в правительстве Тверской области.

Ситуацию с бензином контролируют региональные Минпромторг и антимонопольная служба.

Напомним, ранее, комментируя ситуацию с бензином в регионе, Минпромторг Тверской области сообщал о временных ограничениях, касающихся только физических лиц, на сети АЗС двух нефтяных компаний.