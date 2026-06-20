Ситуацию с бензином прокомментировали в Минпромторге Тверской области

Ситуацию с бензином контролирует региональный Минпромторг. Фото: Павел МАКАРОВ.

В Тверской области временно введены ограничения на продажу бензина на автозаправочных станциях (АЗС) двух нефтяных компаний - "Татнефти" и "Сургутнефтегаза". Об этом в своём канале в "Макс" сообщило региональное Министерство промышленности и торговли. Важное уточнение: ограничения касаются только физических лиц, то есть, водителей, заправляющихся для собственных нужд. Но не касаются корпоративных клиентов заправочных станций.

"В настоящее время ограничения временно введены для физических лиц на АЗС Сургутнефтегаз и Татнефть, корпоративные клиенты могут заправляться без ограничений", - гласит сообщение Минпромторга Тверской области.

Уточняется, что ситуацию с топливом в регионе министерство контролирует.