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НовостиОбщество20 июня 2026 9:13

Ситуацию с бензином прокомментировали в Минпромторге Тверской области

Ограничения на продажу бензина временно введены на АЗС двух нефтяных компаний в Тверской области
Василиса ВЕРХОГЛЯДОВА
Ситуацию с бензином контролирует региональный Минпромторг.

Ситуацию с бензином контролирует региональный Минпромторг.

Фото: Павел МАКАРОВ.

В Тверской области временно введены ограничения на продажу бензина на автозаправочных станциях (АЗС) двух нефтяных компаний - "Татнефти" и "Сургутнефтегаза". Об этом в своём канале в "Макс" сообщило региональное Министерство промышленности и торговли. Важное уточнение: ограничения касаются только физических лиц, то есть, водителей, заправляющихся для собственных нужд. Но не касаются корпоративных клиентов заправочных станций.

"В настоящее время ограничения временно введены для физических лиц на АЗС Сургутнефтегаз и Татнефть, корпоративные клиенты могут заправляться без ограничений", - гласит сообщение Минпромторга Тверской области.

Уточняется, что ситуацию с топливом в регионе министерство контролирует.