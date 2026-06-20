В Твери по вине антициклона станет тяжело дышать

Нынешней ночью в Твери будет тяжело дышать. Фото: Павел МАКАРОВ.

В Тверь и Тверской регион возвращается тёплая погода. За это стоит благодарить антициклон. Однако есть и минус - в зоне антициклона складываются условия для накопления в приземных слоях атмосферы (самых близких к поверхности Земли) вредных веществ.

Согласно информации Гидрометцентра РФ, подобные метеорологические условия сложатся на большей части Тверской области, в том числе и в областной столице, уже сегодня вечером. Продлится ситуация до утра воскресенья 21 июня.

Как поясняют специалисты, вертикальное перемешивание воздуха вечером и ночью будет ослаблено, поэтому жители Твери и области могут ощущать запах гари и другие неприятные запахи. Не исключено, что какие-то части региона затянет смогом. К утру циркуляция воздуха усилится и примеси в воздухе начнут рассеиваться.