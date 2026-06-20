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НовостиОбщество20 июня 2026 11:03

В Твери потеплеет до 26 градусов

Столбики термометров в Твери поднимутся до хороших летних значений, правда, ненадолго
Василиса ВЕРХОГЛЯДОВА
В воскресенье погода будет отличная.

В воскресенье погода будет отличная.

Фото: Павел МАКАРОВ.

Столбики термометров в Твери, наконец, поднимутся до хорошего летнего значения в +26 градусов. Это случится уже завтра, в воскресенье 21 июня. Такой прогноз даёт Гидрометцентр РФ.

Небо в этот день будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер будет несильным - в общем, погода в воскресенье обещает быть отличной, можно погулять или съездить на природу. К сожалению, это ненадолго.

Атмосферное давление будет падать: с 752 мм рт. ст. в субботу и воскресенье до 747 мм рт. ст. в понедельник 22 июня. А к концу недели понизится до 743 миллиметров. Уже в ночь на понедельник придут дожди. Они продолжатся и днём. За окном в первый рабочий день будет +23. Во вторник (он обещает снова быть переменно-облачным и без осадков) +22. В среду и четверг облачно, +21 и +19 соответственно. В пятницу может снова задождить.

Из хороших новостей: В тверской области сегодня и до вечера 22 июня никакой погодной опасности не прогнозируется.