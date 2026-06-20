Виталий Королев рисует картину. Фото: ПТО.

Уже второй день в Твери продолжается фестиваль "Арт-Бульвар" (6+). На бульваре Радщева развернулись уличные выставки, фотозоны, там транслируют фильмы, выступают творческие коллективы и проводятся различные мастер-классы.

20 июня фестиваль посетил глава Тверской области Виталий Королев. Он не только прогулялся по бульвару и заглянул в мастерскую народного художника России Людмилы Юга, но и непосредственно прикоснулся к созданию художественного произведения: поучаствовал в создании картины.

На фестивале. Фото: ПТО.

"Студентка Тверского художественного колледжа имени А. Г. Венецианова София Ширина пригласила принять участие в создании её картины. Под её чутким руководством несколько моих штрихов легли на холст", - рассказал Виталий Королев в своём канале в мессенджере "Макс".

Ещё одну картину глава региона получил в подарок - от художницы Валентины Пулиной. Виталий Королев сообщил, что уже знает, где повесит полотно. Но раскрывать тайну не стал.

Эту картину глава региона получил в подарок. Фото: ПТО.

Узнав мнение присутствующих о фестивале, глава региона принял решение повторять такие фестивали в будущем.

"Только самые приятные отзывы как от молодёжи, так и от уважаемого старшего поколения. Значит, фестиваль искусств под открытым небом «АРТ-Бульвар» станет ежегодным летним событием", - объявил он.