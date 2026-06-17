«АРТ-Бульвар» в Твери: Чем порадует масштабный фестиваль - программа

Фестиваль пройдет на участке бульвара Радищева между улицами Андрея Дементьева и Трехсвятской. Фото: Павел МАКАРОВ.

Часть бульвара Радищева (участок между улицами Андрея Дементьева и Трехсвятской) в центре Твери на три дня превратится в территорию творчества и искусств: 19-21 июня там будет проходить масштабный фестиваль «АРТ-Бульвар» (6+, кроме мероприятий, где указано другое возрастное ограничение). Его организуют областное правительство, Министерство культуры региона и администрация города Твери при помощи Музея живописи В.М. Сидорова «На теплой земле». Также участвуют ТЮЗ, Театр кукол, госмузей, картинная галерея, филармония, Банк России и другие.

Жителям и гостям столицы Верхневолжья обещано много интересного. Мы узнали программу фестиваля.

Графика: VK/Музей живописи В.М. Сидорова "На теплой земле"

В течение всех трех дней «АРТ-Бульвара» будут работать:

- уличная экспозиция принт-копий произведений областной картинной галереи;

- выставка «Сохранение традиций» местных предприятий народных промыслов Тверской области, ярмарка художественных ремесел;

- выставка картин художников Верхневолжья;

- экспозиция Музея художественного стекла;

- выставка монет и фотовыставка «Вселенная А.С. Пушкина. Монеты пушкинской поры» Банка России;

- фотозоны: «Рама с цветами», «Лодка», «Белые качели», «Манекены со сценическими костюмами».

Время действия фестиваля - с 12:00 до 21:00.

17:00 - 17:30 - торжественное открытие фестиваля.

17:30 - 18:00 - выступление ансамбля русских народных инструментов «Тверичи» (Тверская областная академическая филармония).

18:00 - 18:20 - интерактивная программа с участием фольклорного ансамбля «Межа».

18:30 - 21:00 - трансляция фильмов из документального цикла Никиты Михалкова «Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи» (0+).

15:00 - 21:00 - презентация экспозиции «Конаковский фаянс».

15:00 - 21:00 - презентация экспозиции Музея художественного стекла.

20:00 - 21:00 - внимание, впервые будет представлен пластический перформанс от студии уличного танца «Ангар».

18:30 - 19:30 - клоунада от Тверского театра кукол.

«АРТ-БУЛЬВАР»: ПРОГРАММА 20 ИЮНЯ

Время действия фестиваля - с 12:00 до 21:00.

12:00 - 13:00 - читка пьесы по произведениям М.Е. Салтыкова-Щедрина «Самый отверженный зай» (12+) артистами Тверского театра юного зрителя.

13:00 - 14:00 - спектакль «Муха-Цокотуха» от Тверского театра кукол.

14:00 - 17:00 - трансляция фильмов из документального цикла Никиты Михалкова «Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи».

12:00 - 20:00 - выставка «Сохранение традиций». В ее рамках запланированы программы «Торжокских золотошвей», «Тверских сувениров», «Тверских узоров», а также мастер-классы.

12:00 - 20:00 - программа Музея художественного стекла. Фотозона. Выставка-продажа. Мастер-класс (12+).

14:00 - 16:00 - мастер-классы «Роспись по дереву», «Изготовление изделий из фетра» и «Изготовление изделий из глины» (все - 12+) Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова.

15:00 - 16:00 - мастер-класс «Картина за час» (12+) Тверского художественного колледжа им. А.Г. Венецианова.

16:00 - 17:00 - лекция в Музее живописи Валентина Сидорова «На тёплой земле» от нумизмата по монетам, представленным в экспозиции.

17:00 - 18:00 - интерактив «У Лукоморья» (рисуем сказки Пушкина).

19:30 - 21:00 - выступления уличных музыкантов. Сыграют и споют тверские коллективы «Касабланка», «Капитанская дочка» (возле Музея живописи Валентина Сидорова).

Музей живописи Валентина Сидорова на бульваре Радищева. Фото: VK/Музей живописи В.М. Сидорова "На теплой земле"

12:00 - 21:00 - интерактив: мастер-классы художников Верхневолжья, предприятий народных художественных промыслов Тверской области, государственных образовательных организаций отрасли культура (12+).

17:00 - 19:00 - концертная программа городских культурно-досуговых учреждений.

«АРТ-БУЛЬВАР»: ПРОГРАММА 21 ИЮНЯ

Время действия фестиваля - с 12:00 до 18:00.

12:00 - 16:00 - трансляция фильмов из документального цикла Никиты Михалкова «Сентиментальное путешествие на Родину. Музыка русской живописи».

12:00 - 18:00 - программы ООО «Тверские сувениры», ЗАО «Тверские узоры», мастер-классы (12+), ярмарка художественных ремесел.

14:00 - 16:00 - мастер-классы «Роспись по дереву», «Изготовление изделий из фетра» и «Изготовление изделий из глины» (все - 12+) Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова.

12.00 - 18.00 - программа Музея художественного стекла. Фотозона. Выставка-продажа. Мастер-класс (12+).

12:00 - 13:00 - конкурс детских рисунков по мотивам произведений А.С. Пушкина (призы - сувениры от Банка России).

13:00 - 14:00 - мастер-класс «Керамика» (12+) Тверского художественного колледжа им. А.Г. Венецианова, обзор создания изделия преподавателем колледжа.

15:00 - 16:00 - интерактив «Пушкинский кроссворд» (создание кроссворда мелом прямо на бульваре).

17:00 - 18:00 - клоунада от Тверского театра кукол.

12:00 - 18:00 - мастер-классы художников Верхневолжья, предприятий народных художественных промыслов Тверской области, учреждений культуры (12+).

16:00 - 17:30 - концертная программа закрытия фестиваля с участием творческих коллективов ОДК «Пролетарка».

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА «АРТ-БУЛЬВАРА» НА 20 И 21 ИЮНЯ

Тверской государственного объединенный музей

Работа информационного стенда: на стенде будет представлена карта Тверского государственного объединенного музея как самого крупного музейного объединения в Тверском регионе. Будет осуществляться знакомство потенциальных посетителей с музейно-экскурсионными услугами в филиалах, а также раздача буклетов.

Проведение пешеходных экскурсий по городу Твери (сеансы в 11:00, 12:00, 13:00). Маршрут: макет «Лучи Твери» - арт-объект, посвященный фотографу И. Тачалову - площадь Ленина - набережная Степана Разина.

Тверской городской музейно-выставочный центр

Работа творческого стола (размещение напротив Музея живописи В.М. Сидорова). Для всех желающих будет проходить потоковый мастер-класс «Орнаменты Тверской области» (12+) на брендированных открытках.

Проведение пешеходных экскурсий по городу (12+).

Маршрут экскурсий: гостиница Гальяни - ул. Пушкина (синагога) - ул. Салтыкова- Щедрина (ДШИ № 1 им. Мусоргского) - Аваевская богадельня - Карповское училище - площадь Пушкина (стела «Город воинской славы»).

Графика: VK/Музей живописи В.М. Сидорова "На теплой земле"

Графика: VK/Музей живописи В.М. Сидорова "На теплой земле"