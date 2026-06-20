С выпуском суворовцев поздравил глава региона. Фото: ПТО.

20 июня состоялся очередной, 78-й по счёту выпускной в Тверском суворовском военном училище. Стены училища покинули в этот день 65 суворовцев. Большинство из них продолжит получать образование в военных вузах.

Торжественное построение. Фото: ПТО.

Один из выпускников этого года - Фёдор Ковшов. Юноша сдал на 100 баллов сразу три ЕГЭ - по химии, русскому и математике профильного уровня. Вообще нынешний выпуск в училище удивляет: среди ребят восемь золотых медалистов и пять серебряных.

Большинство ребят продолжит получать образование в военных вузах. Фото: ПТО.

С выпуском суворовцев поздравил глава региона. Вместе с выпускником Тверского суворовского училища, зместителем Главнокомандующего ВКС РФ, Героем России Игорем Романовым Виталий Королев принял участие во вручении выпускникам дипломов и наград.

Стены училища покинули 65 суворовцев. Фото: ПТО.

"Смотрел на родителей этих парней и вместе с ними разделял чувство гордости! Нашим суворовцам всё по плечу! Ребята, так держать! Вы – наша гордость", - поделился позже эмоциями Виталий Королев в своём канале в "Макс".