Виталий Королев: три тверских выпускника уже дважды сдали ЕГЭ на 100 баллов

Подведены итоги ЕГЭ еще по одному предмету. Фото: Виктория ТУШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Верхневолжье в полку стобалльников прибыло. ЕГЭ по русскому языку на максимальную оценку сдали 12 выпускников из школ Твери, Торжка, Кимрского и Конаковского округов. Причем для троих из них это уже второй высший результат на ЕГЭ. Их успехи в своем канале в MAX отметил глава региона Виталий Королев.

«Трое из ребят – наша особая гордость. В их копилке достижений уже второй предмет на все 100! Это суворовец Фёдор Ковшов и выпускница тверской гимназии №44 Вероника Родионова, которые до этого блестяще справились с химией. Знаю, что Фёдор и Вероника хотят связать свою жизнь с медициной. Уверен, что такие глубокие знания гуманитарных и естественных наук станут для них отличным фундаментом. Также двукратная стобалльница (по русскому языку и литературе) Марина Щетинина из Тверского лицея – многогранная личность, которая совмещает отличную учёбу с изучением английского языка, занятиями живописью и музыкой», – написал Виталий Королев.

Глава региона при этом пообещал встретиться с выпускниками-стобалльниками после завершения экзаменационного марафона и каждого поздравить.

Напомним, что ранее в Тверской области 100 баллов на ЕГЭ по химии получили 16 выпускников школ, а по литературе – 18.