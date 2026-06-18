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НовостиОбщество18 июня 2026 11:47

Виталий Королев: три тверских выпускника уже дважды сдали ЕГЭ на 100 баллов

Глава региона порадовался успехам стобалльников на ЭГЭ
Алексей АНДРЕЕВ
Подведены итоги ЕГЭ еще по одному предмету.

Подведены итоги ЕГЭ еще по одному предмету.

Фото: Виктория ТУШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Верхневолжье в полку стобалльников прибыло. ЕГЭ по русскому языку на максимальную оценку сдали 12 выпускников из школ Твери, Торжка, Кимрского и Конаковского округов. Причем для троих из них это уже второй высший результат на ЕГЭ. Их успехи в своем канале в MAX отметил глава региона Виталий Королев.

«Трое из ребят – наша особая гордость. В их копилке достижений уже второй предмет на все 100! Это суворовец Фёдор Ковшов и выпускница тверской гимназии №44 Вероника Родионова, которые до этого блестяще справились с химией. Знаю, что Фёдор и Вероника хотят связать свою жизнь с медициной. Уверен, что такие глубокие знания гуманитарных и естественных наук станут для них отличным фундаментом. Также двукратная стобалльница (по русскому языку и литературе) Марина Щетинина из Тверского лицея – многогранная личность, которая совмещает отличную учёбу с изучением английского языка, занятиями живописью и музыкой», – написал Виталий Королев.

Глава региона при этом пообещал встретиться с выпускниками-стобалльниками после завершения экзаменационного марафона и каждого поздравить.

Напомним, что ранее в Тверской области 100 баллов на ЕГЭ по химии получили 16 выпускников школ, а по литературе – 18.