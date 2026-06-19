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НовостиОбщество19 июня 2026 7:37

Правительство Тверской области установило выплаты для добровольцев БАРС

Для граждан, вступивших в отряд «БАРС Тверь», предусмотрен комплекс мер господдержки, включая обучение и профессиональную переподготовку
Источник:kp.ru
Информацию о вступлении в ряды добровольцев можно получить по единому номеру 122.

Информацию о вступлении в ряды добровольцев можно получить по единому номеру 122.

Фото: ПТО.

В Тверской области объявлен набор добровольцев в подразделение «БАРС Тверь», предназначенное для охраны особо важных объектов региона. Правительство области утвердило пакет поддержки: единовременную выплату в 100 тысяч рублей и ежемесячное содержание от 100 тысяч рублей.

Служба ограничена шестью месяцами в год, при этом участники отряда могут получить дополнительное профобразование государственного образца. На период выполнения задач гарантированы обмундирование, страхование жизни и медицинское обеспечение.

Предусмотрено сохранение рабочих мест и оплата труда для трудоустроенных граждан, а неработающие могут рассчитывать на помощь в дальнейшем трудоустройстве. Уточнить порядок вступления в отряд можно по единому номеру горячей линии 122.