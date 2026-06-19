Правительство Тверской области установило выплаты для добровольцев БАРС

Информацию о вступлении в ряды добровольцев можно получить по единому номеру 122. Фото: ПТО.

В Тверской области объявлен набор добровольцев в подразделение «БАРС Тверь», предназначенное для охраны особо важных объектов региона. Правительство области утвердило пакет поддержки: единовременную выплату в 100 тысяч рублей и ежемесячное содержание от 100 тысяч рублей.

Служба ограничена шестью месяцами в год, при этом участники отряда могут получить дополнительное профобразование государственного образца. На период выполнения задач гарантированы обмундирование, страхование жизни и медицинское обеспечение.

Предусмотрено сохранение рабочих мест и оплата труда для трудоустроенных граждан, а неработающие могут рассчитывать на помощь в дальнейшем трудоустройстве. Уточнить порядок вступления в отряд можно по единому номеру горячей линии 122.