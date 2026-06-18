Тверская область стала второй по лесовосстановлению в ЦФО

Ежегодно в Верхневолжье на тысячах гектаров высаживаются сеянцы деревьев. Фото: ПТО.

По итогам реализации федерального проекта «Сохранение лесов» (входит в нацпроект «Экологическое благополучие») в 2025 году Тверская область занята второе место по объемам лесовосстановления. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В Верхневолжье ежегодно высаживаются миллионы сеянцев сосны, ели и других деревьев, и наш регион стабильно очень высоко оценивается Рослесхозом в этом плане.

Помимо компенсационного лесовосстановления, в Верхневолжье на сохранности лесов способствует система профилактики и тушения пожаров. В регионе есть 12 лесопожарных станций, ведется наземное и авиационное патрулирование лесных массивов, плюс практикуется дистанционный мониторинг с помощью более 150 видеокамер на вышках и дронов. Основная группировка сил и средств для предупреждения и ликвидации лесных пожаров составляет свыше 2100 человек и около 1200 единиц спецтехники.

НА ЗАМЕТКУ

В Тверской области по 30 сентября 2026 года введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры в лесах, на торфяниках, в местах с подсохший травой, под кронами деревьев. За нарушения предусмотрены штрафы. Жечь костры можно только в специально отведенных местах с характерными информационными указаниями.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, необходимо немедленно сообщить о нем по номеру «01» (для сотовых телефонов «101» или «112») или 8-800-100-94-00.