Виталий Королев напомнил жителям Тверской области об информационной безопасности

Жителей предупредили о мошенниках Фото: ИИ

14 июня глава Тверской области Виталий Королев в своем канале в мессенджере МАХ сообщил, что ему дважды звонили мошенники, пытаясь выманить деньги на «важный проект».

«К счастью, вовремя распознал обман. Поэтому призываю и вас: будьте бдительны! Всегда помните о золотых правилах информационной гигиены: не раскрывайте личные данные, критически относитесь к любым просьбам по телефону и в мессенджерах, не переходите по сомнительным ссылкам», - написал Виталий Королев.

Глава региона призвал жителей защитите устройства и аккаунты родных:

«Своим родителям я через «Госуслуги» давно установил самозапрет на кредиты и займы, настоятельно советую вам сделать то же самое».