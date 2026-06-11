Виталий Королев расширил меры поддержки участников СВО и семей в Тверской области

Областное правительство расширяет поддержку участников СВО и семей Верхневолжья. Фото: Александр ЖМУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Для участников СВО и проживающих в частных домах семей с детьми увеличены объемы деловой древесины, которую они могут приобрести по льготной цене для строительства и ремонта. Такое решение принято главой региона Виталием Королевым 11 июня на заседании президиума областного правительства.

"Так участники боевых действий и члены их семей помимо основных 50 кубометров теперь смогут приобрести дополнительно 20 кубометров древесины по цене ниже рыночной. Для семей, где воспитывается двое и более детей, не достигших возраста 18 лет (или возраста 23 лет при условии обучения в колледже или вузе в очном формате), объем древесины увеличивается на 14 кубических метров на каждого ребенка, начиная со второго (ранее было тоже только 50 кубометров)", - уточнила пресс-служба правительства региона.

В Тверской области действуют внушительные пакеты мер помощи участникам СВО и семьям.