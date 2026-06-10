Тверской Россельхознадзор разъяснил новые правила борьбы с борщевиком

С 1 марта 2026 года уничтожение опасного сорняка стало обязанностью землевладельцев под угрозой штрафов и изъятия участков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям напомнило о законе от 1 марта 2026 года, сделавшем борьбу с борщевиком Сосновского обязательной. За уклонение владельцам грозят крупные штрафы или изъятие земли.

Ведомство разъяснило, куда жаловаться на сорняк: на муниципальных землях — в местную администрацию; в лесах и заповедниках — в региональное Министерство лесного хозяйства и природопользования; у дорог общего пользования — в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Тверской области; а на сельхозземлях — напрямую в Россельхознадзор по телефону 30-89-90.

Контроль СНТ и населенных пунктов не входит в полномочия ведомства, но дачникам советуют создавать с соседями совместные буферные зоны, проверять завозимый грунт (сено, мульчу) и сохранять бдительность 3–5 лет после обработки из-за живучести семян в почве.