Тверская лаборатория не обнаружила птичий грипп у диких уток

В ходе исследований 11 проб патологического материала специалисты исключили наличие высокопатогенного гриппа птиц. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Тверская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» 8 июня 2026 года провела исследования 11 проб патологического материала от диких уток. Птицы были добыты в охотничьих хозяйствах Калязинского округа.

Анализ образцов методом ПЦР проводился в рамках государственного эпизоотологического мониторинга для диагностики и исключения высокопатогенного гриппа птиц. Результаты тестов показали отсутствие возбудителя заболевания в исследуемом материале. Сведения внесены в систему лабораторной регистрации «Веста» и направлены в контролирующие ведомства.

С начала текущего года специалисты лаборатории провели порядка двух тысяч аналогичных исследований на грипп птиц, продолжая плановую диагностическую работу по госзаданию и заявкам граждан.