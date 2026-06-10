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НовостиОбщество10 июня 2026 15:55

Тверская лаборатория не обнаружила птичий грипп у диких уток

Специалисты проверили пробы птицы из охотничьих хозяйств Калязинского округа в рамках государственного мониторинга
Антон ПАЛЬЧИКОВ
В ходе исследований 11 проб патологического материала специалисты исключили наличие высокопатогенного гриппа птиц. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

В ходе исследований 11 проб патологического материала специалисты исключили наличие высокопатогенного гриппа птиц. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Тверская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» 8 июня 2026 года провела исследования 11 проб патологического материала от диких уток. Птицы были добыты в охотничьих хозяйствах Калязинского округа.

Анализ образцов методом ПЦР проводился в рамках государственного эпизоотологического мониторинга для диагностики и исключения высокопатогенного гриппа птиц. Результаты тестов показали отсутствие возбудителя заболевания в исследуемом материале. Сведения внесены в систему лабораторной регистрации «Веста» и направлены в контролирующие ведомства.

С начала текущего года специалисты лаборатории провели порядка двух тысяч аналогичных исследований на грипп птиц, продолжая плановую диагностическую работу по госзаданию и заявкам граждан.