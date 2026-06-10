Жительницу Подмосковья будут судить в Твери за торговлю кокаином

Женщина вела торговлю запрещенными веществами в Конаковском округе под руководством организатора ОПГ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Крупный канал поставки наркотиков пресекли сотрудники УФСБ России по Тверской области. Фигуранткой дела стала жительница Московской области. В марте 2026 года в составе организованной группы она занималась сбытом запрещенных веществ в Конаковском муниципальном округе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики изъяли у нее более 1 килограмма кокаина. Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по частям 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах).

Уголовное дело в отношении женщины направлено в Тверской областной суд. Расследование в отношении организа