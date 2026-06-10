Житель Вышнего Волочка попал под следствие после поиска «закладки» в лесу

Уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины возбуждено по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Попытка бесконтактной покупки наркотиков обернулась уголовным делом для 32-летнего жителя Вышнего Волочка. В мае 2026 года мужчина с помощью мобильного приложения договорился о покупке для собственного потребления наркотического средства массой 1,93 грамма.

Товар должен был находиться в тайнике-закладке. Фигурант отправился забирать вещество в лесной массив, где его задержали сотрудники правоохранительных органов. Вышневолоцкая межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 228 УК РФ.

Уголовное дело о покушении на незаконное приобретение наркотиков направлено в суд для рассмотрения по существу.