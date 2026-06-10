Виталий Королев призвал жителей Тверской области успеть проголосовать за объекты благоустройства

От Тверской области на голосование заявлено 126 объектов в 37 муниципалитетах, в том числе 35 - в областной столице. Фото: Алексей АНДРЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В стране и в том числе в Тверской области завершается народное онлайн-голосование за потенциальные территории для благоустройства. Набравшие большее количество голосов объекты будут преображены в 2027 году в раках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни»). За два дня до закрытия голосования принять в нем участие жителей Верхневолжья призвал глава региона Виталий Королев в своем канале в МАХ.

"Остаётся лишь два дня, чтобы всем вместе решить, какие парки, скверы, набережные мы сможем преобразить в следующем году за федеральные деньги. Никто, кроме нас самих, не сделает наши города лучше. А выбрать есть из чего: 126 объектов в 37 муниципалитетах!Например, в Твери среди лидеров – благоустройство зоны отдыха на Волге. В Бежецке жители ждут преобразования сквера Шишкова, в Торжке – парка культуры и отдыха, в Калязине – парка Победы, в Кимрах – набережной Фадеева. В Зубцове запрос на пешеходную зону по улице Советская. В понедельник проверял статистику: 81 тысяча голосов. Маловато! Сегодня перешагнули отметку в 86 тысяч. Призываю каждого взять в руки телефон, зайти на портал «Госуслуги» и выбрать тот проект, который ближе и роднее. Голосовать можно с 14 лет. Финальный день – 12 июня. Голосуем!" - такой пост выложил в мессенджере Виталий Королев.

Напомним, что отдать голос за приглянувшуюся территорию можно на портале гослуг.