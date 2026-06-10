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НовостиОбщество10 июня 2026 13:48

Тверские полицейские изъяли восемь тысяч пачек нелегальных сигаретвидео

Крупную партию табачной продукции стоимостью более миллиона рублей вез в своей машине 23-летний предприниматель из Твери
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Партию из 8000 пачек немаркированных сигарет оперативники обнаружили при обследовании автомобиля «Лада Ларгус». Фото: МВД Тверской области.

Партию из 8000 пачек немаркированных сигарет оперативники обнаружили при обследовании автомобиля «Лада Ларгус». Фото: МВД Тверской области.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери пресекли незаконный оборот немаркированного табака. В ходе обследования автомобиля «Лада Ларгус», принадлежащего 23-летнему местному предпринимателю, полицейские обнаружили и изъяли 8000 пачек сигарет без обязательной маркировки, которые фигурант планировал продать.

Молодому тверскому бизнесмену грозит шесть лет тюрьмы.

Видео: МВД Тверской области.

Общая стоимость изъятого контрафакта превысила один миллион рублей. Табачную продукцию передали на исследование в региональный экспертно-криминалистический центр.

По факту хранения и перевозки немаркированных товаров в целях сбыта возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ. Виновному грозит наказание от крупного денежного штрафа до лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.