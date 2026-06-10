Утверждены кандидатуры на звание новых Почётных граждан Твери

Депутаты единогласно поддержали представленные кандидатуры. Фото: ТГД

Выдвижение кандидатов на присвоение почетного звания традиционно осуществляется общественными структурами. Так, Благотворительный фонд, носящий имя сестры милосердия Екатерины Бакуниной, инициировал награждение генерального директора ЗАО «Калининское» Александра Оводкова. Возглавляя предприятие с 1997 года, он превратил его в одного из ведущих производителей в Тверской области. Под его началом коллектив активно участвует в гуманитарных и благотворительных инициативах. В 2026 году Александр Федорович был удостоен звания победителя VII регионального конкурса «Человек года» в категории «Социальное служение» за поддержку участников и ветеранов специальной военной операции, их семей. Кроме того, он дважды избирался в городскую Думу и в 2024 году выступал в роли доверенного лица кандидата в Президенты РФ Владимира Путина.

Кандидатуры были утверждены на очередном думском заседании. Фото: ТГД

Кандидатура Каринэ Конюховой, главврача Центра имени Аваева, была предложена региональным отделением Союза дизайнеров России. Она руководит учреждением с 1985 года, и на сегодняшний день Центр считается одной из самых современных клиник в регионе. Каринэ Александровна активно занимается общественной деятельностью и является основателем благотворительного фонда «ИКСО», который реализует просветительские проекты, посвященные истории Твери. Она также инициировала создание фонда «По восстановлению церкви во имя иконы Божьей матери «Всех скорбящих Радосте», который финансировал восстановление домовой церкви при медцентре. Конюхова — автор идеи создания мурала с изображением основателя лечебницы, купца Василия Аваева.

Голосование за кандидатуры. Фото: ТГД

Инициатива о присвоении звания «Почетный гражданин города Твери» народному художнику РФ Людмиле Юга была выдвинута региональным отделением ВООПИК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры). Творчество и духовные поиски Людмилы Георгиевны неразрывно связаны с Тверью и ее краем, что отражается в ее произведениях. Она активно участвует в общественной жизни, входит в состав губернаторского Общественного Совета по культуре, является сопредседателем регионального отделения Культурного Фронта России и Тверского областного Фонда культуры, а также членом городской Общественной палаты. С 2025 года функционирует Фонд поддержки культуры и искусства Людмилы Юга, который уже реализовал ряд социально значимых проектов, включая международные.

"Ежегодно в преддверии Дня города депутаты рассматривают кандидатуры на присвоение самого высокого на уровне города звания – «Почетный гражданин». В адрес Думы поступает много ходатайств, в связи с чем в этом году нами принято решение увеличить квоту, и ежегодно присваивать почетное звание троим гражданам, - отметил председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев. - Сегодня депутаты единогласно поддержали представленные кандидатуры. Это заслуженные, уважаемые люди, представители разных профессий, добившиеся успеха в своем деле и на личном примере доказавшие важность общественной деятельности и значимость активной жизненной позиции".