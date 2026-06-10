Согласно медицинскому заключению, у избитой женщины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма. Фото: МВД Тверской области.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Твери раскрыли причинение вреда здоровью в ходе уличного конфликта. Установлено, что днем на улице Оснабрюкской между 41-летней жительницей Твери и ее 43-летней знакомой произошла ссора на почве личной неприязни.

Конфликт между 41-летней женщиной и ее 43-летней знакомой произошел в дневное время на улице Оснабрюкской. Видео: МВД Тверской области.

Во время перепалки старшая женщина схватила сумку оппонентки и нанесла ей несколько ударов по голове. Пострадавшая заявила, что испытала физическую боль, медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Полицейские разыскали и доставили обидчицу в отдел. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с использованием предметов в качестве оружия). Подозреваемую отпустили под обязательство о явке, следствие продолжается.