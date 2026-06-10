Тверское УФАС выявило нарушения в уличной рекламе табачного магазина

Предприниматель заплатит штраф. Фото: Тверское УФАС.

Рекламу табака и вейпов убрали с улиц Калязина благодаря вмешательству антимонопольной службы. Тверское УФАС оштрафовало местного предпринимателя за установку штендера с надписями «ниКОТин», «табак» и «VAPE».

Специалисты ведомства подчеркнули, что закон прямо запрещает привлекать внимание к товарам для курения и их продавцам.

Кроме того, использование английского слова «VAPE» без перевода нарушило Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации», обязывающий дублировать иностранные термины в рекламе на русском языке. За выявленные нарушения в отношении бизнесмена вынесли решение о штрафе.