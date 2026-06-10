Виталий Королев призвал создавать азбуки достопримечательностей в Тверской области

Такой проект реализовали кимрские школьники. Фото: ПТО.

В Кимрах местные школьники и их наставник Елена Антонова придумали и реализовали проект с краеведческим уклоном «Азбука родного города». Он очень понравился главе региона Виталия Королеву. Руководитель области даже призвал распространить его и в других муниципалитетах.

Собственно кимрские школьники сделали и разместили на улице в родном городе небольшие стенды с азбукой местных достопримечательностей и интересных подробностей о Кимрах.

«Это такой локальный проект, где очень здорово переплелись история и современность. На каждую букву алфавита – своя достопримечательность. Люди останавливаются у стендов, изучают и, что самое главное, начинают видеть свой город другими глазами. Замечают то, мимо чего раньше прошли бы, не оглядываясь. Тут и история, и география, и интересные факты, и про современные успехи тоже есть», – отреагировал в своем канале в МАХе Виталий Королев.

При этом он обратился к главам округов:

«Обращаюсь к главам: берите на заметку, активнее рассказывайте о подобных замечательных проектах на своих территориях. Проявляйте инициативу, действуйте. Давайте в каждом городе Верхневолжья заведём такую «Азбуку»!».