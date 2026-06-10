Мужчина погиб на ночном пожаре в квартире в Удомле

Предварительной причиной трагедии спасатели называют неосторожность при курении. Фото: МЧС Тверской области.

В Удомле ночью произошел смертельный пожар в жилом доме. Очаг возгорания находился в квартире на улице Энтузиастов, куда незамедлительно прибыли расчеты 14-й пожарно-спасательной части.

Пожарным удалось оперативно ликвидировать огонь на площади трех квадратных метров, однако в ходе тушения было обнаружено тело погибшего мужчины. По предварительным данным МЧС Тверской области, причиной возгорания послужила неосторожность при курении. Бологовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области организовал доследственную проверку.

Следователь осмотрел место происшествия и назначил пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы для точного установления очага возгорания и причин смерти человека. Процессуальное решение примут по итогам проверочных мероприятий.