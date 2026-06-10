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НовостиПроисшествия10 июня 2026 9:48

Над Тверской областью силы ПВО отразили ночную атаку беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении украинских дронов над Тверской областью
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Массовая ночная атака 326 украинских беспилотников самолетного типа была успешно пресечена дежурными силами ПВО.

Массовая ночная атака 326 украинских беспилотников самолетного типа была успешно пресечена дежурными силами ПВО.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство обороны России сообщило, что в течение ночи с 20:00 9 июня до 07:00 10 июня дежурные средства ПВО пресекли атаки беспилотников в Тверской области. Наш регион оказался в числе территорий, подвергшихся массовому налету.

Всего за этот период российские силы ПВО перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Помимо Тверской области, налеты были отражены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тульской и Ульяновской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.