Над Тверской областью силы ПВО отразили ночную атаку беспилотников

Массовая ночная атака 326 украинских беспилотников самолетного типа была успешно пресечена дежурными силами ПВО. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство обороны России сообщило, что в течение ночи с 20:00 9 июня до 07:00 10 июня дежурные средства ПВО пресекли атаки беспилотников в Тверской области. Наш регион оказался в числе территорий, подвергшихся массовому налету.

Всего за этот период российские силы ПВО перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Помимо Тверской области, налеты были отражены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тульской и Ульяновской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.