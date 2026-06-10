Три автомобиля столкнулись в Вышнем Волочке из-за неудачного маневра

Тройное столкновение произошло у дома № 63/65 на Казанском проспекте. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

Госавтоинспекция Тверской области 9 июня 2026 года зарегистрировала в регионе четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы. Одно из столкновений произошло около 19:15 в Вышнем Волочке на Казанском проспекте у дома № 63/65.

По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля «Киа Рио» при повороте налево на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не пропустил ехавший во встречном направлении прямо «Крайслер 300С» под управлением 52-летнего мужчины.

После столкновения неуправляемая «Киа» врезалась в стоявший автомобиль «Хонда Степвагн», водитель которого пропускал транспорт на главной дороге. В аварии пострадал только 31-летний водитель «Киа Рио».