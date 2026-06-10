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НовостиОбщество10 июня 2026 7:53

Суд в Тверской области обязал назначить пенсию матери погибшего на СВО бойца

Прокуратура Сонковского округа через суд защитила права женщины на получение выплат по случаю потери кормильца
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Социальный фонд необоснованно отказал женщине в выплатах по потере кормильца.

Социальный фонд необоснованно отказал женщине в выплатах по потере кормильца.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Суд в Тверской области удовлетворил иск прокурора Сонковского округа в защиту пенсионных прав матери погибшего участника специальной военной операции. Установлено, что женщина обратилась в региональное отделение Социального фонда России с заявлением о назначении ей пенсии по случаю потери кормильца.

Ее сын погиб при исполнении воинского долга во время прохождения службы в зоне СВО и был посмертно награжден орденом Мужества. Однако сотрудники ведомства необоснованно отказали матери героя в назначении этой меры социальной поддержки.

Прокуратура провела проверку и направила исковое заявление в суд. Инстанция полностью удовлетворила требования прокуроров. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.