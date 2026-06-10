Суд в Тверской области обязал назначить пенсию матери погибшего на СВО бойца

Социальный фонд необоснованно отказал женщине в выплатах по потере кормильца. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Суд в Тверской области удовлетворил иск прокурора Сонковского округа в защиту пенсионных прав матери погибшего участника специальной военной операции. Установлено, что женщина обратилась в региональное отделение Социального фонда России с заявлением о назначении ей пенсии по случаю потери кормильца.

Ее сын погиб при исполнении воинского долга во время прохождения службы в зоне СВО и был посмертно награжден орденом Мужества. Однако сотрудники ведомства необоснованно отказали матери героя в назначении этой меры социальной поддержки.

Прокуратура провела проверку и направила исковое заявление в суд. Инстанция полностью удовлетворила требования прокуроров. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.