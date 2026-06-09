Тверские росгвардейцы изъяли двадцать девять единиц оружия за неделю

В ходе проведения более чем 170 проверок на территории Тверской области росгвардейцы изъяли у нарушителей 29 единиц оружия. Фото: Росгвардия Тверской области.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тверской области за минувшую неделю провели более 170 проверок владельцев гражданского оружия. В ходе рейдов специалисты выявили 14 административных правонарушений, в результате чего изъяли у граждан 29 единиц оружия.

За отчетный период от физических и юридических лиц поступило около 400 заявлений на госуслуги в сфере оборота оружия и боеприпасов, а инспекторы выдали более 300 лицензий и разрешений.

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы напоминают владельцам гражданского оружия о необходимости подавать документы для перерегистрации по месту жительства за 30 суток до окончания срока действия текущего разрешения.