Тверские спасатели за сутки потушили семь пожаров

В МЧС региона представили сводку происшествий и выездов пожарно-спасательных подразделений на 9 июня. Фото: МЧС Тверской области.

Главное управление МЧС России по Тверской области опубликовало суточную сводку происшествий на 9 июня 2026 года. За минувшие сутки в регионе зафиксировали семь техногенных пожаров. Пожарно-спасательные подразделения трижды привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Также один выезд совершила группа специальных взрывных работ для обезвреживания опасных находок, а происшествий на водных объектах Тверской области не произошло. Органы управления, силы ведомства и пожарно-спасательные гарнизоны несут службу в режиме повышенной готовности.

Чрезвычайных ситуаций на контроле нет. Аварий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отключений электроэнергии и ограничений движения на федеральных автодорогах за отчетные сутки не допущено.