Подросток сорвался с высоты пятого этажа на стройке в Твери

По предварительной версии, причиной падения подростка с высоты послужило неправильное закручивание карабина снаряжения. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

В Твери 7 июня текущего года на строительном объекте многоквартирного жилого дома произошло чрезвычайное происшествие с участием несовершеннолетнего. Установлено, что 17-летний подросток из-за неправильного закручивания карабина сорвался с высоты между пятым и шестым этажами здания.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую квалифицированная помощь. Московский межрайонный следственный отдел Твери СУ СК РФ по Тверской области проводит доследственную проверку для выявления лиц, ответственных за технику безопасности на объекте.

Также собственную проверку соблюдения трудовых прав и законодательства о защите несовершеннолетних проводит прокуратура Московского района Твери, контролирующая ход и результаты расследования. По результатам проверок будет принято процессуальное решение.