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НовостиОбщество8 июня 2026 18:34

Житель Кимр обокрал мать своего знакомого во время пьяной вечеринки

Мужчина выждал, пока все гости уснут, забрал из квартиры два телевизора, ноутбук, фотоаппарат и электроинструмент
Антон ПАЛЬЧИКОВ
В число похищенных из квартиры вещей вошли два телевизора, ноутбук, фотоаппарат и электроинструменты. Фото: МВД Тверской области.

В число похищенных из квартиры вещей вошли два телевизора, ноутбук, фотоаппарат и электроинструменты. Фото: МВД Тверской области.

Беспечность сына обернулась потерей имущества для его 61-летней матери в Кимрах. Пока женщина находилась на суточном дежурстве, молодой человек пригласил в квартиру малознакомых людей для распития спиртного.

Когда участники компании уснули, один из гостей вынес из жилья два телевизора, ноутбук, фотоаппарат и электроинструмент на общую сумму более 106 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Кимрский» задержали подозреваемого — ранее судимого 38-летнего знакомого сына потерпевшей.

Мужчина сознался в краже, сославшись на сильное алкогольное опьянение. Украденную технику полицейские обнаружили и изъяли у него дома. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, фигурант задержан на основании статей 91, 92 УПК РФ.