В Твери бизнесмен фиктивно прописал семь мигрантов в своей квартире

Фиктивная регистрация семерых соотечественников была организована владельцем квартиры для их последующего трудоустройства в свою фирму. Фото: МВД Тверской области.

Полицейские в Твери выявили очередную «резиновую» квартиру на улице Оснабрюкской. Установлено, что 40-летний руководитель строительной организации, уроженец одной из стран Закавказья, получивший российское гражданство в 2019 году, прописал в своей двухкомнатной квартире площадью 61,2 квадратных метра семерых соотечественников.

По данным полиции, мужчина сделал это для их дальнейшего трудоустройства в свою компанию. В ходе проверки участковый уполномоченный полиции УМВД России по городу Твери осмотрел жилье и подтвердил, что оно не приспособлено для проживания такого количества людей, а зарегистрированные граждане фактически по адресу не находились.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Подозреваемый признал вину, ему грозит до пяти лет лишения свободы.