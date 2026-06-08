Стало известно, сколько школьников решили поработать в Тверской области

Кто-то устроился поработать на сельхозпредприятиях. Фото: служба занятости Тверской области

В этом году при помощи региональной службы занятости подработку нашли 4760 подростков. Многие из них работают сейчас, в летние каникулы.

«Важно, что ребята находят деятельность, которая им интересна, и будут работать летом, зарабатывать деньги для реализации какой-то своей мечты. Это позволит действительно им почувствовать, что труд дает положительный эффект в виде конкретных результатов», – отметил при посещении ярмарки вакансий этой весной глава региона Виталий Королев.

В данный момент самое большое количество из трудоустроенных школьников – более 2500 ребят - занимаются благоустройством территорий учреждений образования. В больницах и поликлиниках сегодня трудятся 448 ребят: юноши - дворниками и разнорабочими, девушки – помощниками медрегистраторов, делопроизводителями. В сфере энергетики и ЖКХ занято 413 школьников, в промышленности и торговле – 407, в сфере АПК – 250 и т.д.

«Планируется, что всего за 2026 год в Верхневолжье трудовой опыт получат более 26,5 тысячи подростков», - сообщила пресс-служба областного правительства.

Добавим, что на сегодня более 40 работодателей получили меры поддержки от региона - субсидии на возмещение затрат по зарплатам и т.д.