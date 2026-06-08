Тверских пенсионеров предостерегли от телефонных мошенников на приеме прокурора

Во время приема граждане обратились к прокурору по вопросам начисления пенсий, содержания подъездной дороги и соблюдения природоохранных норм. Фото: МВД Тверской области.

Вопросы личной безопасности и защиты прав пожилых людей обсудили в ГБУ «Тверской геронтологический центр». Прокурор Пролетарского района Твери Олег Рузаев провел там личный прием для постояльцев и сотрудников.

Перед беседой он выступил с лекцией о профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий и мобильной связи. Во время приема к прокурору обратились по вопросам выплаты пенсий, соблюдения природоохранных законов и ремонта дороги, ведущей к учреждению.

По всем темам обратившиеся получили исчерпывающие разъяснения. По фактам, требующим прокурорского реагирования, Олег Рузаев организовал проверки, взяв разрешение письменных обращений под личный контроль.