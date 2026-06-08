Виталий Королев объявил о тестировании новых автобусов на улицах Твери

Тестовые поездки четырех новых автобусов большой и средней вместимости в Твери организованы на маршрутах № 2, № 20, № 36 и № 56. Фото: ПТО.

Глава Тверской области Виталий Королев сообщил в своем канале в MAX, что на дороги Твери вышли четыре новых автобуса большой и средней вместимости. Транспорт тестируют на самых загруженных направлениях — маршрутах № 2, 20, 36 и 56. Обкатка необходима для оценки удобства машин для пассажиров и водителей, а также для расчета экономичности их обслуживания.

В салонах автобусов разместили стикеры с QR-кодом, перейдя по которым жители могут оставить отзывы и пожелания по оснащению — от качества обивки до наличия USB-портов. Губернатор напомнил, что ранее принял решение о перезагрузке системы пассажирских перевозок Тверской области, и этот транспорт — часть большого плана.

Королев добавил, что знает обо всех ключевых проблемах (поломках, сбоях оплаты, несоблюдении расписания) и нацелен сделать схему работы транспорта надежной и комфортной для людей. Подпись к фото: Тестовые поездки четырех новых автобусов большой и средней вместимости в Твери организованы на маршрутах № 2, № 20, № 36 и № 56.