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НовостиОбщество8 июня 2026 15:59

Тверской Россельхознадзор проверил более четырехсот тонн экспортных грузов

С 1 по 5 июня специалисты досмотрели продукцию животного происхождения, корма и домашних собак на границах двух областей
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Общий объем продукции животного происхождения, вывезенной за рубеж на 18 грузовых автомобилях, составил 420 тонн.

Общий объем продукции животного происхождения, вывезенной за рубеж на 18 грузовых автомобилях, составил 420 тонн.

Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям с 1 по 5 июня 2026 года провело масштабный ветеринарный досмотр грузов на государственной границе. За неделю на экспорт в 18 автомобилях отгрузили 420 тонн продукции, оформив 22 ветеринарных сертификата.

Из этого объема 330 тонн мясопродуктов направили в Китай, Гонконг и Филиппины, 70 тонн технического жира — в Польшу, а 20 тонн кормов — в Узбекистан. Также ведомство оформило документы для пяти домашних собак, выехавших с хозяевами в Италию, Турцию, Абхазию и Литву.

В то же время инспекторы досмотрели 126 тонн импортных грузов, состоящих из девяти партий кормов и добавок из Италии, Китая и Грузии. На ввезенную продукцию специалисты оформили 67 ветеринарных сертификатов безопасности.