Тверской Россельхознадзор проверил более четырехсот тонн экспортных грузов

Общий объем продукции животного происхождения, вывезенной за рубеж на 18 грузовых автомобилях, составил 420 тонн. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям с 1 по 5 июня 2026 года провело масштабный ветеринарный досмотр грузов на государственной границе. За неделю на экспорт в 18 автомобилях отгрузили 420 тонн продукции, оформив 22 ветеринарных сертификата.

Из этого объема 330 тонн мясопродуктов направили в Китай, Гонконг и Филиппины, 70 тонн технического жира — в Польшу, а 20 тонн кормов — в Узбекистан. Также ведомство оформило документы для пяти домашних собак, выехавших с хозяевами в Италию, Турцию, Абхазию и Литву.

В то же время инспекторы досмотрели 126 тонн импортных грузов, состоящих из девяти партий кормов и добавок из Италии, Китая и Грузии. На ввезенную продукцию специалисты оформили 67 ветеринарных сертификатов безопасности.