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НовостиОбщество8 июня 2026 14:51

Россельхознадзор Тверской области завел дело на забросившего поля собственника

Ведомство передаст материалы в мировой суд Некрасовского района для привлечения нарушителя к ответственности и изъятия участков
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Дело по факту неисполнения предписания ведомства по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ рассмотрит мировой суд Некрасовского судебного района. Фото: Россельхознадзор.

Дело по факту неисполнения предписания ведомства по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ рассмотрит мировой суд Некрасовского судебного района. Фото: Россельхознадзор.

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям возбудило административное производство по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ в отношении собственника земель в Некрасовском округе.

Поводом послужило неисполнение законного предписания. В сентябре 2025 года ведомство выявило запущенное состояние участков у деревень Коробиха и Богчино и потребовало провести культуртехническую мелиорацию.

Повторная проверка в мае 2026 года подтвердила, что поля не обрабатываются, закочкарены, задернены, не используются для сенокошения или выпаса скота и заросли кустами, сорняками, березами, ивами, осинами и борщевиком Сосновского. Материалы дела передадут на рассмотрение в мировой суд Некрасовского судебного района. В рамках судебного разбирательства угодья могут быть изъяты у владельца.