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НовостиОбщество8 июня 2026 13:24

Жительница Ржева лишилась денег при попытке купить йоркширского терьера

Женщина перевела предоплату за щенка через интернет и приехала на выдуманный адрес в Подмосковье
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Ржевитянка съездила в Подольск за несуществующим щенком.

Ржевитянка съездила в Подольск за несуществующим щенком.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мечта о домашнем питомце обернулась потерей денег и напрасной поездкой в другой регион для 36-летней жительницы Ржева. Женщина нашла объявление о продаже щенка йоркширского терьера на популярном интернет-ресурсе.

Связаться с продавцом по телефону не удалось, но в мессенджере ей прислали ссылку на форму бронирования. После получения письма на электронную почту и подтверждения брони с ее карты автоматически списалась предоплата — 6250 рублей. Назначив встречу в Подольске на улице Чернышевского, продавец перестал выходить на связь.

Приехав на место, ржевитянка выяснила, что по указанному адресу собак никто не разводит. Осознав обман, пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество), сотрудники полиции ведут розыск подозреваемых.