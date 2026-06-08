Жительница Ржева лишилась денег при попытке купить йоркширского терьера

Ржевитянка съездила в Подольск за несуществующим щенком. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мечта о домашнем питомце обернулась потерей денег и напрасной поездкой в другой регион для 36-летней жительницы Ржева. Женщина нашла объявление о продаже щенка йоркширского терьера на популярном интернет-ресурсе.

Связаться с продавцом по телефону не удалось, но в мессенджере ей прислали ссылку на форму бронирования. После получения письма на электронную почту и подтверждения брони с ее карты автоматически списалась предоплата — 6250 рублей. Назначив встречу в Подольске на улице Чернышевского, продавец перестал выходить на связь.

Приехав на место, ржевитянка выяснила, что по указанному адресу собак никто не разводит. Осознав обман, пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество), сотрудники полиции ведут розыск подозреваемых.