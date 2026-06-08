Тверское УФАС наказало саратовского подрядчика за срыв ремонта школы

Фото: Тверское УФАС.

Тверское УФАС России 8 июня 2026 года включило индивидуального предпринимателя из Саратова в Реестр недобросовестных поставщиков. Ранее администрация Селижаровского округа заключила с ним контракт на подготовку проектно-сметной документации для ремонта крыши Селищенской школы.

Подрядчик сорвал сроки, из-за чего власти решили расторгнуть договор. Бизнесмен убедил заказчика отменить расторжение, пообещав быстро завершить согласования с профильными организациями. Однако обязательства выполнены не были, а сроки срывались повторно.

Предоставленные им документы не соответствовали требованиям, в частности, отсутствовало ключевое заключение по сметной стоимости проекта. Антимонопольное ведомство признало действия саратовского предпринимателя недобросовестными и внесло его в «черный список».