Глава Тверской области сделал подарок молодоженам в Осташкове

Виталий Королев поздравил молодоженов. Фото: ПТО.

Глава региона Виталий Королев 6 июня побывал в Осташкове. Как выяснилось, там в переделенной в госпиталь школе оправлялся от ранения его дед-фронтовик. Однако руководитель области не только посетил эту школу, но и пообщался с некоторыми жителями города на Селигере, а также сделал подарок поженившейся паре.

"С молодоженами Антоном и Полиной познакомились вчера в Осташкове, - написал про это в своем канале в мессенджере МАХ Виталий Королев. - На берегах Селигера родилась новая семья! Пожелал ребятам строить свое счастье на родной земле, рожать и растить детей здесь, у нас в регионе, поддерживать и беречь друг друга. Ребята позитивные, открытые. Озвучили мне свою маленькую мечту – робот-пылесос. Мечту реализовал сразу. Вещь в хозяйстве полезная. Пусть у них в жизни все сбывается!"

Глава региона также сообщил, что поздравил почетного гражданина Осташковского округа Анатолия Лукашова:

"Он вместе с супругой Светланой Ивановной отметил вчера золотую свадьбу. Во время посещения Осташкова Анатолий Андреевич весь день был рядом со мной. Много рассказывал о городе, его истории. Уникальный человек, которого очень уважают земляки".