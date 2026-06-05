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НовостиОбщество5 июня 2026 13:52

Бастрыкин затребовал доклад о заболевании 14 детей в лагере под Ржевом

Председатель Следственного комитета России поручил отчитаться о расследовании уголовного дела по факту госпитализации 14 несовершеннолетних
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Глава СК взял дело на контроль.

Глава СК взял дело на контроль.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тверской области А.А. Кизимову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту массового заболевания детей.

По данным следствия, 4 июня 2026 года из детского учреждения в Ржевском муниципальном округе в инфекционное отделение местной больницы госпитализировали 14 несовершеннолетних. Следователи проверяют соответствие услуг лагеря санитарным нормам и дадут правовую оценку действиям руководства и персонала.

Напомним, ранее мы писали, что инцидент произошел в оздоровительном лагере «Зарница», а большинство заболевших ребят приехали из Москвы и Московской области. Пострадавших сразу изолировали и назначили лечение, в настоящее время они чувствуют себя хорошо, симптомы заболевания отсутствуют.