Стали известны подробности о детях, отравившихся в лагере под Ржевом

Четырнадцать детей увезли из лагеря под Ржевом в больницу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Большинство заболевших в лагере «Зарница» детей – жители Москвы и Московской области. Об этом рассказали в администрации Ржевского округа Тверской области, где находится лагерь.

Напомним, о госпитализации детей с симптомами инфекционного заболевания стало известно 4 июня. Сначала сообщалось о десяти ребятах, попавших в больницу. Позже региональный СК обновил информацию – госпитализированы 14 детей.

«По данным следствия, в инфекционное отделение больницы города Ржева из детского лагеря поступило 14 детей. Им оказана медицинская помощь, назначено лечение», - сообщает СУ СК РФ по Тверской области.

Прокуратура и следователи проводят проверку. Заведено уголовное дело уголовное дело по факту инфекционного заболевания детей (ч.1 ст.238 УК РФ, "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", максимальная санкция - до 2 лет лишения свободы).Контролируют ситуацию также ответственные чиновники.

«Дети сразу были изолированы, им оперативно оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас дети чувствуют себя хорошо, температуры нет, иные симптомы отсутствуют», - уточнили в администрации Ржевского округа.