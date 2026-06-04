Прокуратура начала проверку информации об отравлении детей в лагере подо Ржевом

Фото: Юлия КЛЮЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Ржевская межрайонная прокуратура организовала проверку по информации по факту отравления ребят в местном детском лагере «Зарница». Он расположен в районе деревни Семашко Ржевского округа.
"По предварительной информации, за медицинской помощью с признаками отравления обратились более 10 несовершеннолетних, которые доставлены в инфекционное отделение медицинского учреждения, - сообщает областная прокуратура. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования".
Должны быть установлены обстоятельства инцидента.
В лагере на наш звонок откликнулись, но ситуацию комментировать не стали.