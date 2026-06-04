Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 июня 2026 17:27

Прокуратура начала проверку информации об отравлении детей в лагере подо Ржевом

По предварительной информации, в детском лагере произошло отравление
Алексей АНДРЕЕВ
Прокуратура предварительно сообщает, что детей доставили в медучреждения.

Прокуратура предварительно сообщает, что детей доставили в медучреждения.

Фото: Юлия КЛЮЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ржевская межрайонная прокуратура организовала проверку по информации по факту отравления ребят в местном детском лагере «Зарница». Он расположен в районе деревни Семашко Ржевского округа.

"По предварительной информации, за медицинской помощью с признаками отравления обратились более 10 несовершеннолетних, которые доставлены в инфекционное отделение медицинского учреждения, - сообщает областная прокуратура. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования".

Должны быть установлены обстоятельства инцидента.

В лагере на наш звонок откликнулись, но ситуацию комментировать не стали.