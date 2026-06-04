В Тверской области проводится операция «Нелегал Трафик»

Проводятся проверки мигрантов. Фото: УМВД России по Тверской области

В регионе до 10 июня проходит первый этап оперативно-профилактической операции «Нелегал Трафик» по массовой проверке мест пребывания и проживания иностранных граждан и выявления различных правонарушений.

Пресс-служба УМВД России по Тверской области сообщила, что за первые три дня операции полицейскими при поддержке бойцов Росгвардии выявлено и пресечено 113 административных правонарушений со стороны мигрантов. Нарушителям выписаны штрафы.

Также правоохранители выяснили, что 20 иностранных граждан находились в нашей стране незаконно. 15 из них в ближайшее время будут выдворены к себе на родину.

51 иностранец оштрафован за нарушение режима пребывания в России. 35 мигрантов привлечены к административной ответственности за работу без положенного трудового патента.

Выявлено два факта фиктивного миграционного учёта иностранных граждан, заведено два уголовных дела по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации»

Операция продолжается.