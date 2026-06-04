Международная ассоциация IBA построит современный центр бокса в Твери

Руководитель федерации бокса Тверской области Александр Арбузов назвал решение IBA наградой за то, что тверская федерация два года подряд входила в число лучших в стране. Фото: tverisport.ru.

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв объявил о готовности построить в Твери современный спортивный центр бокса. Соответствующие договоренности были достигнуты 2 июня в Москве на встрече руководителя федерации бокса Тверской области Александра Арбузова с главой IBA.

Как сообщали tverisport.ru, проект станет совместным подарком региону от международной ассоциации и Федерации бокса России, а единственными условиями для финансирования строительства станут размещение центра в черте городского ядра Твери и организация полностью бесплатных детских тренировок.

Арбузов назвал инициативу наградой за эффективную работу тверской федерации, которая два года подряд входила в число лучших в стране. В ближайшее время начнется подготовка документов и выбор земельного участка под строительство, после чего Кремлёв лично приедет в Тверь для подписания контракта.