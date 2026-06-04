Тверской Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по летней вакцинации

Вакцинация от клещевого энцефалита перед поездками в эндемичные регионы требует введения нескольких доз препарата, поэтому курс начинают заранее. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Тверской области вынесло рекомендации по вакцинации детей в период летних каникул, когда отсутствие контактов в детских коллективах облегчает формирование иммунитета. В поликлиниках по месту прикрепления бесплатно после осмотра педиатра доступны прививки Национального календаря РФ: от туберкулеза, гепатита B, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи, паротита, пневмококковой и гемофильной инфекций.

Ревакцинацию от кори, краснухи и паротита проводят в 6 лет; от дифтерии и столбняка — в 6–7 лет; от туберкулеза — в 7 и 14 лет. Для путешествующих детей Роспотребнадзор рекомендует дополнительные прививки: от клещевого энцефалита, гепатита A (для поездок на юг, защита формируется за 4–8 недель) и менингококка (для поездок в страны «менингитного пояса» или по эпидпоказаниям).

Летом также можно привиться от ветряной оспы, а в августе — от гриппа. Индивидуальный график составляется педиатром после обязательного осмотра.