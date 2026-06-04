По полям Красного Холма синий трактор приехал на штрафстоянку

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Фото: МВД Тверской области.

Следственное подразделение МО МВД России «Краснохолмский» возбудило уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ в отношении 43-летнего местного жителя. Ранее в марте этого года суд уже наказывал его за пьяную езду штрафом в 45 000 рублей и лишением прав на 18 месяцев.

Однако нарушитель вновь сел за руль трактора нетрезвым. Приметив патрульный автомобиль около села Хабоцкое, водитель попытался резко свернуть, но был остановлен инспекторами ДПС. Алкотестер выявил у него 0,88 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Сотрудники полиции доставили фигуранта в отдел для разбирательства, а спецтехнику поместили на штрафстоянку. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.