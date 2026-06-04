Тверской Росреестр вернул заявителям более тысячи пакетов документов

Количество возвращенных без рассмотрения документов в Тверской области за первый квартал составило 1342 штуки от общего объема заявок. Фото: Росреестр Тверской области.

Тверской Росреестр в первом квартале 2026 года вернул гражданам без рассмотрения 1342 заявления на регистрацию прав (это 3,5% от общего объема поданных бумаг). Заместитель руководителя областного ведомства Ирина Миронова объяснила, как избежать досадных ошибок. Чаще всего документы отклоняют из-за неоплаченной госпошлины — на ее оплату закон дает ровно пять дней.

Другими причинами становятся помарки, зачеркивания, карандашный текст или серьезные повреждения листов. Также документы вернут при попытке продать жилье по доверенности, если собственник ранее установил запрет на любые сделки без его личного присутствия (исключение сделано только для нотариусов). Еще одно основание — попытка зарегистрировать договор, который в этом не нуждается (например, аренду жилья менее чем на год).

При подаче документов через интернет их могут отклонить из-за неверного формата файлов или отсутствия электронной подписи. Кроме того, для онлайн-сделок владелец недвижимости должен заранее подать бумажное согласие в МФЦ. Специалисты советуют внимательно проверять подписи, вовремя платить пошлину и обязательно оставлять свои контакты. Если документы все же вернули, после исправления ошибок их можно подать повторно.