Жители многоэтажек в Твери добились осушения дворов после коммунального ада

По итогам проверок Госжилинспекция Тверской области возбудила административное дело в отношении УК «Монолит» и ее руководителя. Фото: предоставлено ТИА жильцами дома.

Жители многоэтажек на бульваре Гусева в Твери наконец-то могут вздохнуть с облегчением: с 1 июня многострадальную канализационную насосную станцию у дома № 66 официально передали на обслуживание «Тверь Водоканалу». До этого люди несколько месяцев обивали пороги инстанций, пока их дворы и подвалы затапливало нечистотами из-за сломанных насосов управляющей компании «Монолит».

Как сообщали tvernews.ru, в мае ситуация обострилась до предела — канализация хлынула наружу, после чего Госжилинспекция региона и прокуратура завели на коммунальщиков дела за нарушение лицензионных требований.

Сейчас обстановка на улице наладилась, но жильцы все еще боятся повторения ЧП, ведь приводить в порядок подвалы и герметизировать внутренние трубы по-прежнему должна УК.